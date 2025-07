EXCLUSIVO: Gladson declara apoio a Tarcísio na disputa pela presidência da República

Durante entrevista ao ContilNet, na transmissão da 5ª noite da Epxoacre 2025, nesta quarta-feira (30), o governador Gladson Camelí falou pela primeira vez sobre quem deverá apoiar na disputa pela presidência da República.

Nos últimos anos, o governador tem defendido o presidente Lula principalmente por conta dos investimentos repassados pelo governo federal ao Acre. Apesar disso, Gladson afirmou, pela primeira vez publicamente, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é o seu candidato a presidente nas eleições de 2026.

“Eu tenho meu candidato de preferência. Vou falar pela primeira vez: Tarcísio, governador de São Paulo. E vou dizer aqui: deixe que aqui no Acre a gente vai cuidar. Mas monte em cima do cavalo que está selado. Ele respeita as opiniões e não é extremista. É de centro-direita”, disse.

Entre os pontos defendidos por Gladson para apoiar Tarcísio, está a construção da ponte que liga o Acre a Rondônia pela BR-364. A obra foi inaugurada por Tarcisio enquanto ele era ministro de Infraestrutura do Governo Bolsonaro.“Queria ver a situação dessa BR se ele fosse presidente”, completou.

Assista a entrevista na íntegra: