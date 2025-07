Exclusivo! Nova terceira camisa do Flamengo vaza nas redes sociais

Vazou nesta sexta-feira nas redes sociais a nova terceira camisa do Flamengo para a temporada 2025, fabricado pela Adidas. O perfil “Opaleak“, especializado em uniformes de futebol, divulgou imagens do uniforme, que ainda não tem data de lançamento. Em 2024, o terceiro modelo só foi lançado em outubro.

O ge apurou que a camisa é realmente a que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Flamengo no ano passado. Ela é predominantemente na cor bege, com detalhes em dourado, listras rubro-negras nos ombros, gola em V e o tradicional brasão do remo no lugar do escudo.

O novo modelo vai substituir a camisa da temporada 2024, que é predominante preta, com detalhes que remetem a diamantes em tons prateados, e escudo e a marca da fornecedora de material esportivo bordados na cor prata.

Fonte: Ge

Redigido por ContilNet.