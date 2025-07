Exclusivo: Novo Xbox portátil pode custar a partir de R$ 3,8 mil

O novo portátil ROG Xbox Ally da Microsoft, em parceria com a Asus, pode ter tido seu preço vazado pela própria Asus, segundo o site de games espanhol 3D Juegos, que teria avistado os preços em euros. De acordo com o vazamento, o ROG Xbox Ally custaria € 599 (cerca de R$ 3.903,08 sem impostos) e sua versão ROG Xbox Ally X sairia por € 899 (algo em torno de R$ 5.857,88 sem impostos). Por enquanto, os preços oficiais dos ROG Xbox Ally não foram anunciados, mas seus lançamentos estão confirmados para o final de 2025 em vários países, porém não no Brasil.

O vazamento, de acordo com o site em questão, ocorreu por uma mera pesquisa no Google. A página de buscas supostamente teria coletado informações direto do site da Asus em sua “Metadata“, dados ocultos presentes em sites que normalmente não são visíveis para o público.

A busca no Google teria listado o ROG Xbox Ally e o ROG Xbox Ally X por € 599 e € 899, assim como faz com qualquer produto já oficialmente anunciado que encontra em sua coleta de dados. O preço em euros foi devido à localização do site que encontrou o vazamento na Europa.

Vazamento mostrou preço do ROG Xbox Ally no Brasil?

Os preços convertidos para reais de aproximadamente R$ 3.903,08 e R$ 5.857,88 não consideram os impostos de exportação que costumam aumentar consideravelmente o preço do produto. Para fins de comparação, o Nintendo Switch 2 é vendido na Europa por € 469,99, aproximadamente R$ 3.062,45 antes de considerar os impostos, e é vendido oficialmente no Brasil pelo preço de R$ 4.499,90. Nos Estados Unidos, o preço dos produtos costuma equiparar o mesmo valor em euros, apesar da diferença no câmbio.

Isso significa que o ROG Xbox Ally poderia ser lançado nos EUA por US$ 599 (R$ 3.337,38) e a versão ROG Xbox Ally X por US$ 899 (R$ 5.008,86). Este preço poderia estar mais perto do Brasil, já que é mais comum os produtos serem importados dos Estados Unidos do que da Europa. Para comparação, o ROG Ally X, que é vendido nos EUA por US$ 649,99 (R$ 3.615,96), é vendido por aqui por R$ 8.799 pela Asus.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet.