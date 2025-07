Existência da quase centenária “Voz do Brasil” é bem discutível

Honrar as tradições e se manter como um dos programas mais antigos do mundo, talvez sejam motivos considerados lógicos, mas nem tão razoáveis ou aceitáveis assim, para se manter até hoje, desde 1932, a transmissão de “A Voz do Brasil”, de segunda a sexta.

Em seu começo, até entendia-se, por ser o único meio capaz de divulgar as atividades do executivo e legislativo, longe ainda de existirem as TVs Senado, Câmara e Assembleias, criadas para os mesmos fins e já há alguns anos em franca operação. A TV aberta, que compreende a todos, está espalhada no país inteirinho.

É o caso de perguntar: levanta a mão quem, nesses últimos tempos, se deu ao trabalho de passar por uma das suas audições?

Todas as rádios continuam obrigadas a abrir este espaço diário, agora com uma pequena flexibilização no horário, desde que entre 19h e 22h.

Se em um ou determinado tempo chegou a existir alguma justificativa para sua transmissão, hoje, é uma enorme pedra de tropeço que só serve para comprometer a vida e resultados dessas emissoras. Os prejuízos são enormes.

E também por parte do ouvinte, as próprias pesquisas de audiência comprovam, o interesse é nenhum. Praticamente ninguém ouve.

Então por que não se liberar o rádio, que já luta com dificuldades, de mais este encargo?

Continuar nesse atraso é que não dá.

Não por acaso

Ontem, terça, foi inaugurada uma nova afiliada da rádio Bandeirantes em Brasília, data em que João Saad faria mais um aniversário.

O “Jornal Gente” foi apresentado dos seus estúdios, com Thays Freitas e Pedro Campos, além das participações de Sonia Blota e Claudio Humberto.

Sem susto – 1

O desempenho do “Altas Horas”, do Serginho Groisman, nas noites de sábado, sempre foi muito bom.

Prova disso é que nunca perdeu a liderança em seus quase 25 anos de exibição na Globo.

Sem susto – 2

No último sábado, o programa do Serginho voltou a surpreender, com a média nacional de 13,3 pontos e 14,6 em São Paulo.

Mais de 23 milhões de brasileiros assistiram ao “Altas Horas”

Como apresentador

O retorno de Rodrigo Faro à Globo poderá acontecer por meio do Globoplay, plataforma de streaming da casa.

Pessoas ligadas ao estafe do apresentador já chegam a admitir certo avanço nas negociações.

Pré-produção

A Rede TV! vai, em breve, estrear outro programa na faixa da manhã, com Paola Pretto e Taisa Pelosi na apresentação, e direção de Alex Sampaio.

A produção já está montada.

Pois, pois

Além de Giovana Cordeiro, Sylvia Bandeira é outra que volta à trama de “Dona de mim”, das 19h, na Globo.

A personagem Isabela, mãe de Filipa (Cláudia Abreu), após ficar falida, deixa Portugal.

Modo descanso

Em férias na Turquia, o casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa já têm seus próximos passos traçados e estabelecidos.

Ela, a partir de setembro, voltará a aparecer em “Êta Mundo Melhor!”, e ele, no próximo dia 30, retoma, ao vivo, o “Melhor da Noite” na Band.

Produção independente

A Band, nas manhãs de sábado, terá dois programas de produção independente voltados para o segmento de construção civil.

“Mestre do Drywall”, sob o comando de André Vasco, é um reality de construção a seco, com estreia em agosto.

Já o “Pedreiro Top Brasil” será comandado pelo ex-CQC Marco Luque. Neste caso, pode rolar também um programete no “Melhor da Noite”.

Ritmo da dança

Marco Luque, aliás, também vai mostrar serviço na programação da Record. Ele assinou com a emissora para a função de comentarista fixo do “Love & Dance”, nessa nova etapa de gravações.

Ele se junta a Marisa Orth, que também é fixa da atração. Além dos dois, o “LD” receberá a cada episódio um convidado especial para integrar o time de comentaristas.

Nova data

Em vez de 4, a Band deixou para 11 de agosto a estreia do novo “Melhor da Tarde”.

Em relação ao que ainda existe, o programa será todo repaginado.

Ex-Tiazinha

A atriz Suzana Alves estreia sexta-feira, às 18h, no YouTube, o programa “Seis + Um = Você”.

O formato aposta em histórias de superação.

Fim de papo

Chegaram ao fim as gravações da terceira temporada da série “Os Outros”, protagonizada por Adriana Esteves e Antônio Haddad.

Aliás, um elenco forte, que também conta com Gi Fernandes, Letícia Colin, Lázaro Ramos, Bruno Garcia, Carol Duarte, Mariana Lima e Pedro Wagner.

Bate – Rebate