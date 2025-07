Expectativa em alta: quando sai o novo edital do Concurso Banco do Brasil?

O Banco do Brasil finalizou, recentemente, a convocação de todos os candidatos aprovados no concurso público realizado em 2023. Foram chamados tanto os selecionados para as vagas imediatas quanto os integrantes do cadastro de reserva.

O edital, publicado no início de 2023, ofereceu mais de 6 mil oportunidades para o cargo de Escriturário – nas funções de Agente de Tecnologia e Agente Comercial – com exigência de nível médio e remuneração inicial de R$ 3.622,23, além de benefícios como participação nos lucros, auxílio-alimentação, auxílio-creche e plano de saúde.

Ao todo, o certame teve mais de 1 milhão de inscritos e foi organizado pela Fundação Cesgranrio. A seleção ocorreu por meio de provas objetivas e redação, realizadas em abril de 2023. A homologação dos resultados finais ocorreu ainda no segundo semestre do mesmo ano.

Nesta matéria, você acompanha um panorama completo e atualizado sobre o concurso do Banco do Brasil, os avanços nas movimentações internas e todas as informações essenciais para se preparar com antecedência e não ser pego de surpresa quando um novo edital for publicado.

Situação atual e o que diz o Banco do Brasil

Com o esgotamento do cadastro de reserva, cresce a expectativa para a realização de um novo concurso. Embora ainda não haja confirmação oficial, o cenário atual aponta para a possibilidade de um novo edital nos próximos meses, especialmente para suprir futuras aposentadorias e expansão de serviços digitais.

Segundo o Banco do Brasil, a convocação completa dos aprovados reforça o compromisso da instituição com a renovação dos quadros e a melhoria no atendimento aos clientes. A medida também atende à crescente demanda por serviços bancários em diversas regiões do país.

O banco também abriu um processo de remoção interna de empregados. A etapa, frequentemente, antecede a abertura de novo concurso público, pois é responsável por reorganizar o quadro de pessoal das instituições e dar mais clareza a respeito das vagas em aberto.

Em resposta recente, a assessoria de imprensa do Banco do Brasil informou que “não há definição oficial sobre um novo concurso”. Apesar disso, a movimentação interna e as informações do contrato com a banca organizadora demonstram que a instituição está se preparando para uma nova seleção — especialmente diante do número expressivo de vacâncias: atualmente, há cerca de 7,8 mil cargos vagos na estrutura do Banco do Brasil.

Cesgranrio pode ser a banca organizadora?

O contrato firmado com a Fundação Cesgranrio para o concurso anterior, celebrado em 2022, foi prorrogado e segue válido até 11 de dezembro de 2025. Com isso, cresce a expectativa de que a banca seja novamente responsável pela próxima seleção. É o que diz a Cláusula 1.1.3 aditivo do contrato entre o Banco do Brasil e a banca organizadora: “Poderão ser realizadas quantas seleções forem necessárias durante a vigência do contrato.”

Como foi a última seleção?

O edital mais recente, publicado em 2022, contou com provas objetivas e redação. Ao todo, foram 70 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada e apenas uma correta — sendo 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos.

Disciplinas cobradas

Conhecimentos básicos (comuns a ambos os cargos):

Língua Portuguesa (10 questões)

Língua Inglesa (5 questões)

Matemática (5 questões)

Atualidades do Mercado Financeiro (5 questões)

Conhecimentos específicos – Agente Comercial:

Matemática Financeira (5 questões)

Conhecimentos Bancários (10 questões)

Conhecimentos de Informática (15 questões)

Vendas e Negociação (15 questões)

Conhecimentos específicos – Agente de Tecnologia:

Probabilidade e Estatística (5 questões)

Conhecimentos Bancários (5 questões)

Tecnologia da Informação (35 questões)

A prova discursiva consistiu na produção de um texto dissertativo-argumentativo em prosa.

Como se preparar com antecedência

Quem deseja conquistar uma vaga no Banco do Brasil deve começar a se preparar desde já! A melhor estratégia é usar o conteúdo programático do último concurso como base de estudos, já que a estrutura da seleção tende a se manter semelhante.

As disciplinas cobradas em 2022 — como Língua Portuguesa, Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários e Vendas e Negociação — são recorrentes em concursos da área bancária e oferecem uma base sólida para o candidato.

Além disso, com os conhecimentos adquiridos é possível, ainda, ampliar o leque de oportunidades aproveitando a preparação para outros concursos de instituições financeiras, como a Caixa Econômica Federal (CEF).

Investir em uma rotina de estudos agora, com antecedência e planejamento, é o diferencial para quem quer sair na frente!

Resumo

Situação : Novo edital aguardado

: Novo edital aguardado Vagas : A definir

: A definir Cargo : Escriturário

: Escriturário Escolaridade : Nível médio

: Nível médio Salário : R$ 3,9 mil + benefícios

: R$ 3,9 mil + benefícios Último edital



