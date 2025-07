“Experiência infeliz”, diz Carolina Ferraz sobre uso de chip da beleza

Carolina Ferraz avaliou sua experiência com o “chip da beleza”, nome popular em referência a implantes hormonais que promete benefícios na aparência, desempenho físico e tratar sintomas como fadiga. A apresentadora, de 57 anos, utilizou o tratamento para lidar com a menopausa e outros fenômenos comuns.

O relato veio à tona em entrevista ao podcast “MenoTalks”, comandados por Silvia Ruiz e Mariliz Pereira Jorge. No bate-papo com as jornalistas, ela afirmou não ter reagido bem à adição de testosterona, o principal hormônio masculino. O principal sintoma, segundo o relato, foi o aumento da libido.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Carolina Ferraz no podcast MenoTalks Reprodução: YouTube/MenoTalks Reprodução Carolina Ferraz Reprodução: Instagram Carolina Ferraz trabalhou por muitos anos atuando, mas resolveu encarar novos desafios, no jornalismo Reprodução: Record Voltar

Próximo

Carolina destaca ter passado a sentir atração por outros em homens em meio a situações cotidianas, como uma corrida por aplicativo ou trajeto na rua. “Passa a pessoa e você fala: ‘Hmmm’. Não sou eu, não está bom para mim. Você tem que ficar com o negócio seis meses, fiquei meio traumatizada”, iniciou.

Apesar da experiência negativa, a âncora do “Domingo Espetacular” destacou os benefícios do tratamento: “Eu perdi a janela de fazer a reposição no momento certo para não ter perda óssea, tanta perda de massa magra. Estou agora retomando a reposição, já aconteceu o estrago, que acabou acontecendo porque não fiz a reposição, deixa eu cuidar daqui para frente”.

“Sou super a favor da reposição. É porque tive uma experiência muito infeliz”, completou Carolina.

Após ouvir o relato, a apresentadora Silvia Ruiz afirmou que a a aplicação teria sido incorreta no caso da apresentadora: “Você não coloca um chip de gestrinona, testosterona numa mulher. Inclusive, a Anvisa tentou proibir, colocou uma legislação que exige muito mais cuidado para o médico poder prescrever. Não é disso que a gente está sentindo falta, é de estrogênio, o hormônio da mulher”.