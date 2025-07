expert-ensina-como-fazer-o-abdominal-na-parede-para-reduzir-a-barriga

Muitas pessoas que seguem a vida fitness sonham em diminuir a gordura na região da barriga e conquistar o famoso “tanquinho”. Entre as estratégias recomendadas, estão os abdominais, que fortalecem a musculatura.

Esse tipo de exercício pode ser feito em casa, sem aparelhos, usando, por exemplo, apenas uma parede.

Adriana Coutinho, professora de pilates, explica que o abdominal na parede é um exercício que ajuda a fortalecer o abdômen e os músculos do core.

“É uma atividade em que se utiliza a parede como apoio para realizar os exercícios com o objetivo de tonificar os músculos”, detalha. “Além disso, é um exercício de baixo impacto, sendo uma boa opção para pessoas que estão iniciando a prática.”

Quais as vantagens do abdominal na parede?

Fortalecer e estabilizar os músculos;

Aumentar o tônus e a força muscular;

Aliviar dores nas costas;

Aumentar a resistência física;

Melhorar a postura;

Aumentar a capacidade cardiorrespiratória;

Aliviar o estresse e aumentar a disposição e a concentração;

Aumentar a consciência corporal;

Auxiliar na recuperação de lesões em atletas.

Como fazer?

Para cada exercício abdominal na parede, tem uma instrução inicial. A professora, que atua na rede de academias Bodytech, explica que, para fazer a flexão de tronco (o abdominal tradicional, mas com a parede de apoio), deve-se: deitar de barriga para cima, apoiando os pés na parede, com os joelhos dobrados em um ângulo de 90 graus com os quadris.

“Essa posição é a mais usada e conseguimos variar o exercício e ativar outros músculos abdominais, tais como os oblíquos”, explica.

Cuidados para realizar o abdominal na parede