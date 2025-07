Explosão em posto de combustíveis em Roma deixa ao menos 27 feridos

Uma grande explosão em um posto de gasolina no leste de Roma, na Itália, deixou mais de 27 pessoas feridas, atingidas pelo fogo e pelos destroços ou socorridas após o acidente. Esse número é constantemente atualizado, e entre os feridos, há pelo menos 8 policiais e um bombeiro.

A explosão aconteceu em uma distribuidora de gasolina, diesel e gás liquefeito de petróleo no bairro de Prenestino e foi ouvida em boa parte da capital italiana.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento e a força da explosão. “Estamos trabalhando em uma explosão de tanque. O incêndio ainda está em andamento”, disse o corpo de bombeiros em um comunicado, acrescentando que um de seus trabalhadores foi hospitalizado.

Detalhes dos feridos e pronunciamento oficial

De acordo com informações iniciais, os serviços de emergência já estavam no local antes da explosão, pois um caminhão teria atingido um oleoduto no posto. Por isso, policiais e bombeiros se dirigiram até o espaço.

No entanto, o fogo se espalhou rapidamente pelas áreas próximas e, em contato com o gás, gerou a explosão, que também danificou prédios vizinhos. Ainda segundo os serviços de emergência, cinco pessoas foram levadas ao hospital, algumas com queimaduras graves.

Por meio das redes sociais, a primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, afirmou que acompanha a situação. “Estou acompanhando de perto as consequências da explosão desta manhã em um posto de gasolina no bairro de Prenestino, em Roma. Falei com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, e permaneço em contato constante com o subsecretário Alfredo Mantovano e as autoridades competentes para monitorar a evolução da situação”, disse.

Ela concluiu: “Expresso minha proximidade a todos os feridos — incluindo policiais, bombeiros e profissionais de saúde — e estendo meus sinceros agradecimentos a todos os envolvidos nas operações de resgate e segurança”.

