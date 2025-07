Expo Go transforma Espaço da Indústria em jogo interativo na Expoacre 2025

Caçada com QR Codes, personagens inspirados no folclore acreano e prêmios. Essa é a proposta da Expo Go, iniciativa criada para dinamizar o Espaço da Indústria durante a Expoacre 2025 e incentivar o público a conhecer os negócios locais de forma divertida e interativa. O ContilNet trouxe mais detalhes do projeto nesta quarta-feira (30).

“A Expo Go foi pensada para tornar o passeio mais interessante e o espaço mais democrático”, explica Caio Almeida, gestor de inovação e vice-presidente do Instituto Mercosur Amazônia.

A dinâmica é simples: os visitantes encontram QR Codes espalhados pelos estandes e acumulam pontos ao escanear.

Além dos QR Codes, o projeto criou mascotes inspirados na fauna e no folclore acreano.

“Tem o MAP, que é o Mapinguari, o BOOT, um boto cor-de-rosa, e o Takaká, que é um tatu-bola. A ideia é que as pessoas ‘capturem’ esses bichinhos raros, que valem dez pontos, como se fossem Pokémons”, conta Caio.

Segundo ele, a aceitação do público está sendo excelente:

“Tá muito legal ver a galera correndo com o celular, trocando dicas e interagindo. A gamificação tem feito as pessoas circularem mais, se conectarem entre si e, principalmente, conhecerem os empreendimentos que talvez passassem despercebidos”, finalizou.

Cada código vale dois pontos, que podem ser trocados por brindes na barraca oficial do jogo.