Expoacre 2025: Deracre garante estrutura impecável para edição histórica de 50 anos

O Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa um pacote de melhorias estruturais no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, para a realização da Expoacre. A feira, que acontece de 26 de julho a 3 de agosto, celebra 50 anos de história como o maior evento multissetorial do estado.

“A Expoacre é um momento importante para o estado, que movimenta a economia, valoriza a cultura e promove o entretenimento. Estamos trabalhando para garantir uma estrutura adequada e acolhedora para todos que vão participar dessa edição histórica”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Serviços de melhoria e apoio logístico

Os serviços coordenados pelo Deracre incluem limpeza e remoção de entulhos, recuperação de pavimento, caiação de muros, manutenção da pavimentação em tijolos e preparação da arena de rodeios. Além disso, o Deracre garantirá apoio logístico durante todos os dias do evento, com o fornecimento de máquinas e operadores para dar suporte às demandas da feira.

As melhorias fazem parte do esforço do Governo do Estado para assegurar que a 50ª edição da feira ocorra com qualidade e infraestrutura à altura do evento, que reúne atrações culturais, exposições comerciais, shows e ações institucionais, atraindo público de todas as regiões.

O Deracre segue atuando com frentes de trabalho em todo o estado, reforçando o compromisso com o desenvolvimento e a valorização dos espaços públicos do Acre.

Fonte: Agência de Notícias do Acre

Redigido por ContilNet.