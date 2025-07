Expoacre 2025 pode bater recorde com R$ 600 milhões movimentados, diz Gladson Camelí

O governador do Acre, Gladson Camelí, afirmou que a 50ª edição da Expoacre, que acontece em Rio Branco entre os dias 26 de julho e 3 de agosto , deve quebrar recordes de movimentação financeira, chegando em valores próximos aos R$600 milhões em negócios. A projeção foi feita durante o lançamento oficial do evento, que reuniu autoridades e representantes da classe empresarial no Parque de Exposições Wildy Viana.

“Eu não tenho dúvida do sucesso que será. Rio Branco vai receber uma edição histórica da Expoacre, e estamos trabalhando com uma estimativa de movimentar até R$600 milhões em negócios”, declarou Cameli, destacando a importância da parceria entre governo, iniciativa privada e imprensa para a divulgação do evento.

O governador lembrou ainda do resultado expressivo obtido recentemente na Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, onde foram movimentados quase R$ 50 milhões, superando em mais de dez vezes os números do ano anterior. “O que vimos em Cruzeiro do Sul foi um recorde. Ano passado, os negócios giraram em torno de R$3 milhões e agora saltaram para quase R$50 milhões”, disse.

Cameli reforçou o papel estratégico da Expoacre como vitrine econômica do estado e defendeu a necessidade de valorização da produção local. “A infraestrutura está pronta. Agora é hora de produzir, gerar emprego, criar oportunidades. Menos governo, mais iniciativa privada”, finalizou.