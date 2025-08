Expoacre 2025 recebe competição de criação de jogos no espaço Sebrae; saiba mais

Um desafio de desenvolvimento de jogos eletrônicos está entre as atrações do espaço Sebrae na Expoacre 2025.

A iniciativa, chamada Game Jam, reúne equipes que têm 48 horas para criar um game com base no tema “prosperidade”. A proposta faz parte de uma estratégia do Sebrae para incentivar o empreendedorismo por meio da tecnologia.

De acordo com Cledson Amaral, analista do Sebrae, os participantes foram selecionados por meio de edital e concorrem a uma viagem com todas as despesas pagas para a Gamescom Latam 2026, um dos maiores eventos do setor na América Latina.

“Não é só uma diversão, é empreendedorismo. O papel do Sebrae é desenvolver o empreendedorismo, independentemente do setor, e a indústria dos jogos é uma das que mais cresce”, afirmou Amaral.

Um dos participantes do desafio é Francisco Moreira. Ele explica que o jogo criado por sua equipe acompanha a história de um personagem chamado João, que após ser demitido, decide abrir o próprio negócio.

“O jogador vai poder montar toda a estrutura de um café, desde pintar o local até contratar funcionários”, contou.

Além da Game Jam, o espaço do Sebrae conta com uma escape room voltada à gamificação do empreendedorismo. A sala é composta por enigmas que os visitantes precisam desvendar para avançar pelas fases.

Segundo o Sebrae, esta é a primeira vez que uma experiência desse tipo é realizada no Acre.