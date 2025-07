Expoacre 2025: Sebrae prepara atrações para as nove noites de feira em Rio Branco

De 26 de julho a 3 de agosto, o Governo do Acre e o Sebrae realizam a 50ª Expoacre, maior feira de negócios do estado. A feira, que acontece em Rio Branco, reúne empreendedores, empresários e produtores rurais de todo o estado, criando uma grande rede de negócios e conexões. O evento é patrocinado pela Caixa Econômica Federal.

Com foco em fomentar e promover os pequenos negócios, o Sebrae prepara um espaço repleto de atividades e ações que unem inovação e tradição, reforçando seu slogan para esta edição: “Tradição que nos inspira, inovação que nos impulsiona”.

De acordo com o diretor-superintendente, Marcos Lameira, chegar à 50ª edição da Expoacre é celebrar o empreendedorismo acreano. “Para o Sebrae, participar da realização desse evento é reafirmar nosso compromisso com o fortalecimento dos pequenos negócios, a valorização da cultura local e a geração de novas oportunidades para quem faz a economia do estado acontecer”, disse.

Produtos regionais abrilhantarão a Loja Colaborativa, espaço dedicado aos empreendedores atendidos pelo Sebrae, com produtos como doces, peixes, mel, castanhas, biscoitos de goma e a famosa Farinha de Cruzeiro do Sul (IG). Além disso, o café produzido nas regionais do Baixo e Alto Acre e Purus estará disponível para degustação na cafeteria Robusta Acreano.

O Espaço Sebrae contará com atividades de interação e imersão, como jogos digitais; óculos de realidade virtual; a Inteligência Artificial LIS; tiro ao alvo, roleta premiada e o Passaporte do Empreendedor com direito a brindes; o Empreende Room, onde será necessário resolver enigmas para escapar da sala temática; e o famoso Robô LED, atração que alegra todos os públicos.

Junto a instituições parceiras, o Sebrae dará destaque à indústria da panificação, que receberá empresas do segmento com apresentação e degustação de seus produtos; ao artesanato acreano, com exposição de peças e artigos decorativos; ao empreendedorismo feminino, com a participação de cerca de 50 mulheres empreendedoras; e à piscicultura, com tanques para exposição de peixes de produção regional.

A Economia Criativa se fará presente em todas as noites, com cerca de 18 apresentações artísticas no Palco Cultural Sebrae, arte urbana do Grafitte e uma pista de skate. O palco também receberá transformações de visagismo nos dias 26, 29 e 31 de julho, e desfiles de moda nos dias 2 e 3 de agosto.

Nesta edição, o Sebrae investe em um estande neutro em carbono, reforçando o comprometimento da instituição com o Meio Ambiente.

O horário de funcionamento do espaço é das 18h às 22h. Para mais informações sobre a programação e ações do Sebrae na Expoacre, acesse o perfil oficial no Instagram @SebraenoAcre.