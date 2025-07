Expoacre 2025 terá linha especial de ônibus até às 3h da manhã em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco anunciou, nesta terça-feira (22), o plano operacional do transporte coletivo para a Expoacre 2025, que começa no próximo sábado (26) e segue até o dia 3 de agosto. A feira, considerada o maior evento do agronegócio do Acre, contará com um esquema especial de mobilidade urbana para garantir o acesso do público ao Parque de Exposições Wildy Viana, no Segundo Distrito.

Coordenado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), o plano prevê reforço nas linhas regulares e ampliação no horário de funcionamento dos ônibus, que vão operar até às 3h da madrugada durante os dias da feira.

Além das linhas convencionais, que seguem com funcionamento das 5h às 23h, o sistema contará com veículos extras atendendo rotas específicas. A distribuição será a seguinte:

6 ônibus atenderão a região do bairro Santa Maria;

3 veículos farão o trajeto até o Polo Benfica;

1 ônibus atenderá a região do Ramal Garapeira;

2 veículos circularão pelo bairro Bom Jesus;

2 ônibus articulados farão viagens diretas entre o Terminal Urbano, no Centro, e o Parque de Exposições.

Segundo o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, o planejamento logístico já foi concluído e uma campanha informativa será lançada para orientar a população — especialmente visitantes de outros municípios e estados.

“Os planos de operação já estão prontos. Também estamos preparando um tutorial informativo que será amplamente divulgado, especialmente para quem vem de fora e precisa saber como chegar à feira a partir do Centro da cidade”, afirmou.

O ponto central para desembarque de passageiros após às 23h será montado nas proximidades da Galeria Cunha, ao lado da Organização Central de Atendimento (OCA). No local, haverá a presença de táxis, mototáxis e veículos de aplicativo para complementar o deslocamento até os bairros.

Vilas Boas reforçou que todos os pontos de embarque e desembarque no Parque de Exposições estarão devidamente sinalizados para garantir a organização do fluxo de pessoas. “A questão da mobilidade não será um problema durante a feira. Toda a estrutura de transporte estará disponível e organizada para atender bem o público”, destacou.

A Expoacre 2025 deve reunir milhares de visitantes, além de empreendedores, expositores, artistas e representantes do setor produtivo de todo o estado. O evento contará com diversas atrações culturais, shows, rodadas de negócios e exposição de produtos da agricultura familiar, comércio e indústria.