Expoacre: IEL oferece suporte às empresas do Juruá com foco em estágio, convênios e consultorias

Durante a Expoacre Juruá 2025, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) se destaca entre os serviços voltados ao fortalecimento do setor empresarial no Vale do Juruá. Em entrevista ao Juruá 24 Horas, a analista de negócios e responsável pelo marketing comercial do IEL, Joyce Araújo, explicou o papel da instituição na região e como ela atua diretamente no apoio às empresas.

O IEL é uma entidade integrante do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), com a missão de aproximar estudantes e empresas, por meio de programas de estágio e também contribuir com soluções que melhoram a gestão interna das organizações.

“Nós atuamos com a intermediação de estágios, o que facilita muito o processo para o empresário, ligando a empresa ao estudante. Além disso, temos o convênio de saúde e também consultorias financeiras que ajudam os empresários a organizar seus processos de gestão”, explica Joyce.

Durante a Expoacre Juruá, a equipe do IEL está realizando visitas técnicas aos expositores e empreendedores, com o objetivo de identificar demandas específicas e propor soluções sob medida. “Nosso papel aqui é entender se as necessidades estão sendo atendidas, e também identificar novas demandas, para conectar essas empresas às soluções que temos em nossa estrutura”, complementa.

Entre os parceiros do IEL na região, destaca-se a GrandCard, administradora atual do convênio de saúde promovido pela instituição. “A GrandCard atua há mais de 15 anos no Acre, oferecendo benefícios voltados à saúde dos colaboradores, com produtos customizados e de baixo custo”, enfatiza Joyce.