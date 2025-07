Expoacre Juruá 2025 deve movimentar economia sob efeito de onda de frio atípica na região

A Expoacre Juruá 2025, marcada para ocorrer entre os dias 1º e 6 de julho em Cruzeiro do Sul, promete ser uma das edições mais memoráveis dos últimos anos, não apenas pela estrutura ampliada e número recorde de expositores, mas também por um fator inusitado para a região: o frio intenso.

De acordo com o meteorologista Davi Friale, uma das friagens mais intensas do ano chegou ao Acre no fim de junho e deve se manter no Vale do Juruá durante os principais dias da feira. A previsão aponta temperaturas mínimas entre 14 °C e 17 °C entre quarta (2) e sexta-feira (4), com sensação térmica que pode atingir 8 °C em áreas mais expostas, uma condição incomum em uma região de clima predominantemente quente e úmido.

O fenômeno climático adiciona uma camada inédita à programação da Expoacre Juruá, que inclui shows nacionais, rodeios, cavalgada, espaço indústria, competições de games, exposições e dezenas de atividades culturais e comerciais. A mudança no clima, segundo a organização, pode beneficiar o evento em diversos aspectos.

“A queda de temperatura tende a atrair mais público durante o dia, e à noite proporciona conforto para quem frequenta os shows e a arena de rodeio”, avalia a comissão organizadora. Por outro lado, a equipe de logística trabalha com reforço na estrutura para garantir aquecimento pontual, oferta de bebidas quentes e cuidados com trabalhadores expostos a longas jornadas.

Além do reforço nas estruturas, a orientação geral é que o público venha preparado para enfrentar o frio:

•Atratividade do evento: o clima mais ameno deve favorecer a permanência do público por mais tempo, especialmente nas áreas externas e nos espaços de exposição.

•Conforto e saúde: profissionais recomendam o uso de agasalhos, gorros e cachecóis. Cobertores extras devem ser disponibilizados em camarotes e áreas VIP.

•Operação interna: equipes de limpeza, montagem e segurança foram orientadas a adotar protocolos para garantir a segurança dos trabalhadores em baixas temperaturas.

Historicamente, Cruzeiro do Sul já registrou temperaturas em torno de 2 °C, mas esses episódios são raros. Para esta edição da feira, a previsão de frio persistente cria um contraste marcante com a imagem tradicional da Expoacre, geralmente associada ao calor e sol intenso.

Mesmo com o frio, as expectativas econômicas são otimistas: com mais de 100 expositores apenas no espaço indústria e novos polos de inovação tecnológica, como o GovTech Hub e o Arena Gaming, a previsão da organização é de que a feira movimente mais de R$ 40 milhões, superando a edição anterior.

“O frio trouxe um desafio extra, mas também cria uma experiência única para o público. Vamos ter noites frias e movimentadas, com negócios aquecidos e grandes oportunidades para empreendedores, visitantes e toda a cadeia produtiva do Juruá”, destacou um dos coordenadores do evento.

A Expoacre Juruá 2025 será, portanto, uma mistura de tradição, inovação e clima inusitado, o cenário perfeito para marcar história no coração do Acre.