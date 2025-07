Expoacre Juruá: acompanhe a transmissão ao vivo da 2ª noite pelo ContilNet e Orna

O ContilNet e a Orna Audiovisual realizam nesta quarta-feira (2) a transmissão ao vivo da primeira noite da Expoacre Juruá 2025, em Cruzeiro do Sul.

A apresentação fica por conta do jornalista Everton Damasceno, do editor-chefe do site, Matheus Mello, e da influenciadora Ludmilla Cavalcante, com a participação dos influenciadores locais.

Nesta quarta acontece a prova de laço em dupla na arena de rodeio e show do cantor Gusttavo Lima.

Alem da transmissão ao vivo na página do ContilNet no YouTube, também é possível acompanhar tudo pela TV Rio Branco, no canal 8.1.

ACOMPANHE AO VIVO A TRANSMISSÃO AO VIVO DA SEGUNDA NOITE DA EXPOACRE JURUÁ 2025: