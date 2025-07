Expoacre Juruá não registrou graves ocorrências e teve queda de 36% nos acidentes de trânsito, diz Sejusp

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública divulgou nesta segunda-feira (7) um balanço das ocorrências registradas ao longo dos seis dias de Expoacre, em Cruzeiro do Sul.

A festa iniciou no dia 1 de junho e finalizou neste domingo (6), com show do cantor Wesley Safadão.

Sem ocorrências graves registradas, a Sejusp informou que foram feitas sete chamadas relacionadas a sinistros de trânsito, com uma redução de 36,36% em comparação ao mesmo período de 2024, que registrou 11 chamados.

“Além disso, as principais ocorrências durante a feira foram de natureza leve. Nesta edição da feira foram registradas 11 ocorrências, comparadas a 25 em 2024, o que representa uma redução de 56%”, acrescentou.

O secretário Américo Gaia disse que a união das forças de segurança que atuaram na feira possibilitou essa conquista.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos durante a Expoacre Juruá. O trabalho integrado de todas as forças de segurança pública, com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e demais órgãos envolvidos foi fundamental para garantir a tranquilidade e a segurança de todos os presentes no evento. A redução significativa das ocorrências em comparação ao ano anterior é um reflexo do empenho e dedicação de nossas equipes. Continuaremos a trabalhar incansavelmente para assegurar que eventos como este sejam momentos de celebração e segurança para nossa população”, concluiu.