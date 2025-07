Expoacre Juruá registra crescimento histórico e movimenta quase R$50 milhões em Cruzeiro do Sul

Durante a coletiva de imprensa que marcou o lançamento da Expoacre 2025, neste sábado (19), o governador Gladson Cameli destacou o crescimento expressivo da edição da feira realizada em Cruzeiro do Sul, conhecida como Expoacre Juruá.

Segundo Cameli, os números alcançados superaram todas as expectativas. “Cruzeiro do Sul foi um recorde. Comparando com os números do ano passado, que giravam em torno de R$3 milhões em negócios, agora foram para quase R$50 milhões”, afirmou.

O governador atribuiu o avanço ao esforço conjunto entre governo, empresários locais e a sociedade. “Foi sucesso de público, de comercialização e de engajamento. Isso é resultado de muita conversa com a classe empresarial, com nossa vice-governadora e com todos os parceiros que acreditam no potencial do Juruá”, disse.

Cameli também ressaltou a importância da Expoacre Juruá para a economia regional. “A feira mostra que, com estrutura e união, o interior tem força para gerar negócios, atrair investimentos e criar oportunidades. O Juruá está mostrando sua capacidade de crescer e se destacar no cenário estadual.”

“Foi uma demonstração clara de que o Acre está preparado para crescer de forma descentralizada, valorizando todas as regiões”, concluiu o governador.

Veja o vídeo: