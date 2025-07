Expoacre Juruá supera expectativas e movimenta pequenos negócios com apoio do Sebrae

A Expoacre Juruá 2025 chegou ao fim com resultados expressivos para os empreendedores da região. Com uma estrutura robusta montada pelo Sebrae no Acre, o evento se consolidou como uma das maiores vitrines de negócios e inovação da história da feira, especialmente para os pequenos empreendedores e produtores da agricultura familiar.

Segundo Lívia Maia, gerente de produtos e mercados do Sebrae/AC, a proposta foi oferecer um espaço dinâmico, repleto de oportunidades:

“Trouxemos atrações culturais, cafeteria com produtos regionais, panificação local, loja colaborativa com itens como farinha, farofa, mel, biscoitos de goma e até games produzidos por empresas acreanas. Foi uma grande vitrine dos nossos projetos”.

Além disso, o famoso “Robozão do Sebrae”, que já é atração garantida há quatro anos, marcou presença mais uma vez, encantando crianças e adultos com interatividade e inovação.

“Nosso objetivo era materializar o apoio aos pequenos negócios, e conseguimos. A visitação foi intensa e esperamos ultrapassar os R$ 36 milhões em negócios gerados no ano passado”, afirmou Lívia.

Do ponto de vista do agronegócio, o crescimento foi ainda mais visível. De acordo com Laís Mapes, gerente regional do Sebrae no Juruá-Tarauacá-Envira, a edição de 2025 teve um diferencial marcante:

“Tivemos cerca de 240 produtores da agricultura familiar se revezando nos estandes. Nunca antes tínhamos um produtor vendendo 10 toneladas de farinha para um outro expositor durante a própria feira. Isso mostra que a comercialização está avançando, e muito”.

Laís destaca ainda que o trabalho do Sebrae é contínuo e que o desafio para os próximos anos será ainda maior. “Vamos investir na melhoria de embalagens e apresentação dos produtos para que possam não só participar da Expoacre Juruá, mas também representar o Acre em eventos nacionais”.

O impacto da feira foi sentido também na economia local. Hotéis lotados, restaurantes com aumento na produção, postos de combustível e até os passeios turísticos foram beneficiados com o grande fluxo de visitantes.

“Foi uma edição histórica, com recorde de público e negócios em todos os setores. O Juruá inteiro ganha com uma feira dessa magnitude”, concluiu Lívia Maia.

O Sebrae agora começa a contabilizar os dados finais, mas já celebra o sucesso da Expoacre Juruá 2025 como um marco para o fortalecimento dos pequenos negócios, da agricultura familiar e do agronegócio da região.

Veja os registros dos empreendimentos na Feira: