Expoacre Juruá tem atuação direta do Deracre na preparação da Arena do Juruá para a festa

A Expoacre Juruá 2025 tem atuação direta do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre). O órgão é responsável por preparar toda a Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, para a festa. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhou os trabalhos atuando dentro das diretrizes e sob a coordenação do governo do estado, que delega a missão à instituição.

“O Deracre contribuiu com melhorias estruturais na Arena do Juruá-Centro de Eventos Orleir Cameli, garantindo melhores condições para os shows, rodeios e para o público que prestigia essa festa tradicional. Esse é um evento que representa muito para o Vale do Juruá e para todo o Acre”, disse Ximenes.

“Seguimos comprometidos em apoiar ações que valorizem nossa cultura e promovam o desenvolvimento do Juruá e de

todo o Acre. Que esta edição da Expoacre seja um sucesso e continue a crescer a cada ano”, concluiu.