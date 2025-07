Expoacre realiza sorteio dos touros e define duelos para abertura do rodeio nesta segunda

A tradicional disputa entre peões e touros começa nesta segunda-feira (28), na Arena de Rodeio do Parque de Exposições Wildy Viana, marcando o início de uma das atrações mais esperadas da 50ª edição da Expoacre. O evento reúne competidores de diversos municípios acreanos e de estados vizinhos, com programação confirmada até quinta-feira (31). O vencedor levará para casa uma caminhonete zero quilômetro.

A competição contará com 52 peões, sendo 40 deles naturais do Acre. Cruzeiro do Sul lidera o número de inscritos, com seis representantes, seguido por Rio Branco (5), Sena Madureira, Porto Acre e Assis Brasil (com 4 cada). Também participam competidores vindos de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso.

Na manhã desta segunda, a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) realizou o sorteio dos animais que serão montados durante os quatro dias de disputa. O titular da pasta, José Luis Tchê, destacou os cuidados tomados com a estrutura e os participantes.

“Ampliamos a pista e melhoramos o piso para garantir mais segurança e conforto aos peões e ao público. É o segundo maior rodeio do Brasil em número de espectadores, o que aumenta ainda mais nossa responsabilidade”, afirmou.

Nos dois primeiros dias, se apresentam 26 peões por noite. Na quarta-feira (30), os 26 melhores voltam à arena e, na quinta (31), os 10 com maiores pontuações disputam a semifinal. Os cinco finalistas seguem para a grande decisão.

Entre as novidades desta edição está a instalação de uma cabine exclusiva para pessoas autistas, garantindo inclusão e acessibilidade ao evento. O evento ainda contará com a presença do vice-presidente da Associação Brasileira de Juízes de Rodeio (ABJR), Romildo Monteiro, que ministrará um curso de atualização técnica para juízes e competidores.