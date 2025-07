ExpoBoca 2025 traz grandes atrações e promete agitar o sul do Amazonas; saiba mais

A maior festa agropecuária do sul do Amazonas está de volta! A 12ª edição da ExpoBoca acontece entre os dias 10 e 13 de julho no Parque de Exposições de Boca do Acre e traz uma programação recheada de atrações nacionais e atividades tradicionais do setor agropecuário.

Na quinta-feira (10), o público poderá conferir duas apresentações: o show gospel de Gerson Rufino e o fenômeno do brega, Biguinho Sensação. Na sexta-feira (11), sobe ao palco a cantora Marília Tavares. O sábado (12) será comandado por Wanderley Andrade, e no domingo (13), a festa encerra com a dupla sertaneja João Neto & Frederico.

Além dos shows, a ExpoBoca contará com rodeio, leilões, exposições de produtos locais e apresentações culturais.

A realização é da Prefeitura de Boca do Acre, com o lema “Juntos para transformar!”.