ExpoJuruá: Gladson espera mais de 50 mil pessoas por dia e movimentação de meio bilhão na economia

Durante entrevista coletiva na abertura da ExpoAcre Juruá 2025, nesta terça-feira (1º), o governador Gladson Camelí destacou que a expectativa do governo é que a feira deste ano receba mais de 50 mil pessoas por dia, ao longo das seis noites de evento.

Gladson afirmou que a ExpoJuruá é uma oportunidade para o Acre mostrar ao mundo o que tem de melhor, especialmente no Vale do Juruá. “O Acre todo está aqui. Esse é o momento do acreano conhecer mais o acreano”, ressaltou o governador.

Ainda segundo Camelí, a previsão é que a feira movimente mais de R$ 500 milhões este ano — um recorde que marcará os 20 anos da ExpoAcre Juruá em Cruzeiro do Sul.

“Estou muito animado, porque estou vendo o empenho de toda a equipe do governo. Não tenho dúvidas do sucesso”, afirmou.

“Isso aqui gera economia, gera renda, emprego, oportunidades. Renasce a esperança das pessoas, resgata o entusiasmo. É isso que quero proporcionar para o meu estado”, completou o governador.

Programação oficial:

•Terça-feira, 1º de julho – Abertura oficial, prova dos três tambores e show nacional com a banda Raça Negra;

•Quarta-feira, 2 de julho – Prova Team Roping (Laço em Dupla) e show nacional com o cantor Gusttavo Lima;

•Quinta-feira, 3 de julho – Abertura do rodeio, luta Nauas Combat e show gospel com o cantor Isaías Saad;

•Sexta-feira, 4 de julho – Continuação do rodeio e show nacional com o cantor Marcynho Sensação;

•Sábado, 5 de julho – Cavalgada, encerramento do rodeio e Festival Vila Kids;

•Domingo, 6 de julho – Casamento coletivo e shows nacionais com os cantores Wesley Safadão e Eric Land.

A entrada para os shows será gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). A arrecadação será feita pelo programa Mesa Brasil, que estará presente em todos os dias do evento.

