Exposição dos Bombeiros no Via Verde Shopping movimenta a interação com o público pelos 51 anos da corporação

O Via Verde Shopping recebe neste fim de semana uma programação especial em homenagem aos 51 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC). Nos dias 5 e 6 de julho, das 10h às 22h, o público poderá conferir de perto uma exposição interativa com materiais institucionais da corporação, e presença de militares que atuam em diversas frentes de salvamento e prevenção.

A ação tem como objetivo promover a visibilidade das atividades desempenhadas pelo CBMAC e aproximar ainda mais a sociedade dos valores da instituição, que atua diretamente na proteção da vida, do meio ambiente e da segurança pública em todo o estado.

Durante a exposição, serão apresentados equipamentos utilizados em operações como combate a incêndios, resgates urbanos e florestais, atendimento pré-hospitalar, atividades de mergulho, entre outras. No sábado (6), o público contará ainda com a presença dos cães de busca e resgate, além da participação de soldados, sargentos, oficiais e alunos em formação, somando cerca de 13 militares por dia em sistema de revezamento.

De acordo com o major Santiago, a exposição vai além da simples demonstração de equipamentos. “É uma oportunidade valiosa de aproximar a sociedade do trabalho essencial e dedicado dos bombeiros. Estar presente em um espaço público de grande circulação fortalece nossa missão e reafirma o nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de toda a comunidade”, destaca o oficial.

A programação também inclui atrações culturais. No domingo (6), às 16h, a banda de música do Colégio Militar dos bombeiros se apresentará na praça de alimentação, reforçando o clima de celebração e integração com a comunidade. Já no sábado, a partir das 16h, um dos caminhões de combate a incêndio da corporação estará em exposição no pátio do shopping, proporcionando uma experiência ainda mais próxima ao público.

A ação é uma oportunidade para que crianças, jovens e adultos conheçam de perto o trabalho realizado pelos bombeiros e fortaleçam a cultura de prevenção e respeito aos serviços prestados pela instituição.

Sobre o Via Verde Shopping

