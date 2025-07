Exposição “Respira Acre” destaca inovação com identidade amazônica na Expoacre 2025

A Expoacre 2025 abre espaço para a criatividade e a sustentabilidade com a presença da exposição Respira Acre, que será oficialmente apresentada ao público neste domingo (27), no estande do Sebrae.

O projeto reúne design, pesquisa, inovação e cultura, com foco no desenvolvimento de biomateriais da floresta amazônica aplicados à indústria da moda, especialmente na criação de calçados.

Idealizado pela ApexBrasil, com execução da Assintecal e parcerias do Sebrae, CICB, AZZAS 2154 e FUGA Couros, o projeto é organizado pelo programa Brazilian Materials e conta com apoio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A proposta é valorizar os recursos da Amazônia, transformando-os em produtos de alto valor agregado e com potencial de exportação.

“O Respira Acre é um projeto de pesquisa e inovação em desenvolvimento de biomateriais que podem ser agregados à criação de produtos de calçado. Trabalhamos com o artesanato local, buscando biomateriais amazônicos para criar enfeites e desenvolver coleções que não só interessam a marcas nacionais, mas que também têm potencial para o mercado internacional”, ”, explica o designer Marnei Carminatti.

Desde 2024, o projeto já capacitou mais de 100 artesãos por meio de oficinas e workshops, selecionando 18 deles para integrar a exposição e um livro de inspirações. Além disso, comunidades indígenas e extrativistas foram mapeadas e envolvidas na criação de protótipos com empresas como a Arezzo.

Confira vídeo e a galeria: