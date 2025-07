F1: Hamilton lidera primeiro treino em Silverstone; Bortoleto é último

O heptacampeão Lewis Hamilton colocou a Ferrari no topo do primeiro treino livre do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Em casa, o britânico conseguiu um tempo de 1:26:892. Lando Norris e Oscar Piastri, pilotos da McLaren, completaram o top-3.

Destaque na Áustria, Gabriel Bortoleto teve uma sessão para esquecer. O brasileiro utilizava pneus macios e, quando os compostos ainda estavam frios, perdeu o controle do carro e rodou na pista. Com o carro número cinco da Sauber, ele ficou na última colocação.

Tempos do primeiro treino livre em Silverstone

1º – Lewis Hamilton (Ferrari): 1:26:892

(Ferrari): 1:26:892 2º – Lando Norris (McLaren)

(McLaren) 3º – Oscar Piastri (McLaren)

O treino contou ainda com a participação de dois jovens promissores. Arvid Lindblad, considerado o futuro da Red Bull, substituiu Yuki Tsunoda na equipe austríaca e ficou em 13º. Já Nico Hulkenberg deu lugar a Paul Aron na Sauber, que anotou o 17º melhor tempo.

