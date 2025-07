Fã acreana é destaque nas redes sociais de Gusttavo Lima após show emocionante em Rio Branco

Durante sua apresentação na Expoacre 2025, em Rio Branco, o cantor Gusttavo Lima emocionou o público e retribuiu o carinho dos fãs de forma especial. Uma acreana que acompanhava o show foi registrada aos prantos, segurando um cartaz com uma mensagem afetuosa destinada ao artista. A imagem foi compartilhada nos stories do perfil oficial do cantor no Instagram.

A fã, que fez questão de declarar o esforço para estar presente na noite, escreveu: “Do Acre direto para o seu coração, Gusttavo Lima”. O gesto foi notado pela equipe do famoso, que registrou o momento em meio à multidão e o transformou em uma homenagem virtual.

A publicação reforça o vínculo entre o cantor, conhecido como “Embaixador”, e o público acreano, que lotou o espaço da feira agropecuária para assistir à sua performance. Gusttavo Lima, um dos principais nomes do sertanejo nacional, demonstrou mais uma vez o carinho recíproco que mantém com seus fãs no Acre.

Veja o momento: