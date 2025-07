Fã acreano que viralizou ao tentar contato com Gusttavo Lima é chamado ao palco pelo cantor

Durante show neste sábado (13), em Fortaleza (CE), o cantor Gusttavo Lima reconheceu o advogado acreano Lucas Augusto na plateia e o chamou ao palco. A cena foi resultado da repercussão de um vídeo que viralizou nas redes dias antes, mostrando que Lucas mandava mensagens ao artista desde 2019 — sem nunca ter recebido resposta.

O conteúdo foi publicado no TikTok pela esposa dele, a médica pediatra Renata Rodrigues, às vésperas do show do cantor em Cruzeiro do Sul, no dia 3 de julho. “No espírito descontraído do momento, ela resolveu gravar tudo. E assim nasceu o vídeo, que viralizou”, contou Lucas.

Com milhões de visualizações e repercussão em páginas do Acre, a história chegou até amigos de Gusttavo Lima — e ao próprio artista. Na última terça-feira, Lucas recebeu uma ligação surpresa do cantor. “Ele disse que tinha visto o vídeo, que tinha gostado muito”, lembra.

O timing foi perfeito: o cunhado de Lucas viajaria para Fortaleza, onde Gusttavo se apresentaria. A família então comprou as passagens e embarcou. No show, veio a grande surpresa. “Ele me viu na plateia, me chamou, agradeceu o carinho, perguntou de onde eu era e, quando nos despedimos, disse: ‘Te amo, cachorro’.”

Emocionado, Lucas declarou sua admiração no palco. “Agradeci o reconhecimento e disse que é por isso que sou fã dele.” O reencontro já está marcado: no dia 27 de julho, em Rio Branco, durante a ExpoAcre.

Veja o vídeo: