Fã de Gusttavo Lima dorme na recepção de hotel no Acre para aguardar show: “Fico até no chão”

A dona de casa Shirlane da Silva, de 41 anos, natural de Rio Branco, percorreu mais de 500 km de estrada para realizar um dos maiores sonhos de sua vida na cidade de Cruzeiro do Sul: assistir ao show de seu ídolo, o cantor Gusttavo Lima, que se apresenta na Expoacre Juruá, nesta quarta-feira (2).

Ela desembarcou na capital do Juruá na segunda-feira (30). Devido à superlotação da rede hoteleira da cidade, Shirlane conseguiu apenas um dia em um dos hotéis. No entanto, isso não foi suficiente para fazê-la desistir: ela decidiu permanecer na recepção do local assim que fez o checkout do quarto, às 12h, para aguardar o horário de início do show.

“Eu o amo. Admiro o carisma dele e suas músicas. Pretendo um dia tirar uma foto com ele, se conseguir. Estou aqui no hotel, não há mais vagas, mas durmo até no chão se for preciso, porque quero ver o Embaixador, nem que seja de longe”, afirmou em entrevista exclusiva ao ContilNet.

“Dormiria até na rodoviária, mas preciso vê-lo”, continuou.

Shirlane, que está acompanhada de sua filha, decidiu tomar banho no banheiro do hotel. A maquiagem, o cabelo e os últimos ajustes seriam feitos na recepção, onde estavam as malas. Como o retorno para Rio Branco será apenas na quinta-feira (3), as duas vão dormir na recepção.

“Vamos ficar aqui mesmo. É o que temos. Esse amor que sinto por ele só acabará quando eu morrer”, disse, sorrindo.

A acreana chegou a cogitar a venda de seu próprio telefone para conseguir comprar as passagens e vir a Cruzeiro do Sul.

“Pensei em vender meu celular. Eu gosto do meu celular, mas gosto mais dele. Se eu vê-lo de perto, acho que desmaio, porque sou muito fã, gosto muito dele”, finalizou.

O show de Gusttavo Lima está marcado para às 22h, na arena de shows da Expoacre Juruá.