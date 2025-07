Fã eufórico invade palco e derruba cantora durante show na Paraíba

O episódio ganhou grande repercussão nas redes sociais, com vídeos registrando o momento e internautas cobrando mais respeito aos artistas

O que prometia ser mais uma noite animada de forró acabou rendendo um susto para a cantora Walkyria Santos. Durante um show em São Bento, no interior da Paraíba, na madrugada deste domingo (13/7), a artista foi surpreendida por um fã eufórico que invadiu o palco e, sem querer, acabou derrubando-a.

Walkyria, que ganhou sucesso nacional à frente da banda Magníficos, conversava com o público quando o fã, usando uma camisa amarela, rompeu o bloqueio de segurança. Ele se aproximou rapidamente da cantora, a envolveu em um abraço e chegou a beijá-la no pescoço. A situação desconcertou a artista, que tentou manter a calma enquanto a equipe de segurança agia.

No entanto, ao ser contido, o homem resistiu e se recusou a soltá-la. A tentativa dos seguranças de afastá-lo acabou mal: no empurra-empurra, Walkyria foi puxada e caiu no palco.

Apesar da queda, Walkyria se levantou com ajuda e continuou o show normalmente, demonstrando profissionalismo. O homem foi retirado do local e, felizmente, ninguém saiu ferido com gravidade.

O episódio ganhou grande repercussão nas redes sociais, com vídeos registrando o momento e internautas cobrando mais respeito aos artistas. Muitos fãs também deixaram mensagens de apoio à cantora.