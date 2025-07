Fã mirim é convidada por Gusttavo Lima para subir ao palco durante show na Expoacre Juruá

Durante o show de Gusttavo Lima em Cruzeiro do Sul, durante a Expoacre Juruá, rendeu um momento mais que especial para a pequena Isabella, uma fã de apenas 9 anos que estava presente no local, acompanhando o show do artista, na noite de quarta-feira (2).

A pequena estava com um cartão ao lado do palco, quando foi percebida pelo artista, que a convidou para subir no palco, enquanto cantava a música Bloqueado.

Em conversa com a garota, ela disse que estava acompanhada de sua família, que era muito fã do artista. O artista perguntou pelo pai da criança, brincando que, caso ele não aparecesse, levaria a pequena para Goiás, já a garota, respondeu que não tinha apenas um, mas sim dois, arrancando gritos da multidão que acompanhava o momento.