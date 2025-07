Fabiana Justus desabafa sobre “gatilhos” após a morte de Preta Gil

No último domingo (27/7), Fabiana Justus, de 38 anos, voltou a usar sua conta no Instagram para expressar seus sentimentos sobre a morte da cantora Preta Gil, que faleceu aos 50 anos na semana passada, devido a um câncer no intestino. A filha de Roberto Justus, que está em remissão de leucemia mieloide aguda, compartilhou a dificuldade de lidar com a notícia, que lhe trouxe “gatilhos” emocionais.

Por outro lado, a empresária esclareceu que conta com apoio médico para enfrentar esses momentos de vulnerabilidade. Respondendo a uma caixinha de perguntas, uma semana após o falecimento de Preta Gil, Fabiana escreveu: “Não tem como não ficar mal. Nós, pacientes oncológicos, torcemos muito uns pelos outros”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Desabafo de Fabiana Justus Reprodução / Instagram: @fabianajustus Fabiana Justus conta incentivo de Preta Reprodução/Instagram @fabianajustus @pretagil Reprodução/Instagram Fabiana Justus Reprodução / Instagram Preta Gil Reprodução Instagram/@pretagil Preta Gil Foto: Victor Chapetta / AgNews Voltar

Próximo

“É uma sensação de que ‘uma de nós’ se foi. Eu tinha muita esperança de que ela iria ficar bem”, acrescentou. Inclusive, Fabi afirmou que, além de tristeza, a notícia desencadeia muitas emoções delicadas, mas ressaltou a importância das palavras de seus médicos: “Meus médicos sempre ficam relembrando que cada paciente é um, cada doença é uma, cada corpo é um e cada resposta é uma.”

Fabiana Justus chegou a prestar uma homenagem a Preta Gil, revelando a influência positiva que a cantora teve em seu próprio tratamento, mesmo sem se conhecerem pessoalmente. “Preta me mandou mensagens de força quando eu estava internada no hospital. Um carinho muito especial que me marcou. Me mostrou muito quem ela era”, afirmou.