Fabiano da dupla com Cesar Menotti sofre acidente de carro em Juiz de Fora

O cantor Fabiano da dupla com o irmão César Menotti sofreu um acidente de carro no final da tarde deste domingo (13), na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h no KM 771. Outras duas pessoas estavam no veículo com o cantor Fabiano. O irmão César Menotti não estava no veículo.

Ao chegar no local, os militares encontraram os envolvidos já fora do veículo, conscientes e orientados. O cantor não sofreu ferimentos. Uma das vítimas sofreu um corte na mão direita.

Dois militares que estavam deslocando de Juiz de Fora para Belo Horizonte, pararam para fazer os primeiros socorros, e isolar o local para evitar outros acidentes.

A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada pelos militares.

A EPR Via Mineira, concessionária que administra a via, enviou ao local uma ambulância, um caminhão prancha para remoção do veículo e uma equipe de Sinalização.

Há interdição no sentido Belo Horizonte, no Km 771. O tráfego flui em mão dupla na pista contrária, no sentido Rio de Janeiro.