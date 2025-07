Facção ameaça confronto durante a Expoacre em mensagem que circula nas redes: ‘Vamos quebrar tudo’

Uma mensagem atribuída a uma suposta facção vem circulando nas redes sociais, causando apreensão entre aqueles que estão considerando visitar o parque de exposições na noite desta terça-feira (29), para a Expoacre.

A mensagem seria uma convocação para que diversos membros da facção compareçam ao local onde a maior feira agropecuária do estado do Acre acontece, para um possível confronto contra uma facção rival.

“Não vamos deixar que essa raça imunda chamada:CV tomem conta do que é nosso. Vamos precisar do máximo de irmãos possível hoje para pegar esses safados. Aviso:todos os irmão entrem com algum tipo de arma branca tipo faca ou canivete sem levantar suspeitas prós ‘homi’ não tomar. Vamo quebrar tudo hoje”, diz a mensagem.