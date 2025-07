Fala de Gusttavo Lima sobre cavalos e autismo em show no Acre gera reação de profissionais

Durante apresentação na Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul (AC), o cantor Gusttavo Lima sugeriu que fazendeiros liberassem seus cavalos para que crianças autistas pudessem “brincar” com os animais. A fala, apesar da boa intenção, causou preocupação entre profissionais da área de equoterapia.

“Sem equipe técnica, sem avaliação, sem segurança… isso pode causar danos irreversíveis”, alertou o médico equoterapeuta Marcelo Cordeiro, presidente da Associação Eu Acredito – Acre.

A equoterapia é uma prática reconhecida por lei, voltada ao tratamento de pessoas com deficiência, e exige uma equipe multidisciplinar especializada. Improvisar o uso dos animais, segundo Marcelo, pode ser perigoso. “Já atendemos casos de crianças com convulsões e lesões graves. Qualquer erro pode custar uma vida.”

Só no Acre, mais de 360 pessoas com deficiência são atendidas semanalmente em centros especializados — mas a fila é grande e falta apoio governamental. “Temos estrutura, temos os cavalos, temos os profissionais. O que falta é investimento. O que sobra é amor”, afirmou o especialista.

Segundo ele, o valor de um único cachê como o da apresentação do cantor poderia bancar até 8 mil sessões de terapia. Para Marcelo, a ajuda real não está em gestos improvisados, mas em políticas públicas de inclusão. As informações são do site Correio Online.