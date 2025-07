falha-moral-internacional

Neste ponto, é muito difícil continuar a se referir à fome em Gaza como uma “catástrofe humanitária”, a expressão usada pelos governos do Reino Unido, França e Alemanha no comunicado emitido na sexta-feira passada contra a brutal ofensiva militar israelense. O que se vive na Faixa de Gaza não é mera falta de suprimentos ou um efeito colateral da ação militar desproporcional desencadeada pelo ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2023. A punição da fome a que a população civil palestina é submetida responde a uma estratégia deliberada do governo de Benjamin Netanyahu. Trata-se de um planejamento de sofrimento verdadeiramente desumano e de uma das maiores falhas morais internacionais do nosso tempo.

Milhares de caminhões carregados com alimentos e remédios — 6.000, de acordo com a UNRWA, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina — aguardam bloqueados no Egito e na Jordânia pela permissão israelense, que nunca chega, para entrar no território devastado da Faixa de Gaza, onde centenas de milhares de pessoas sobrevivem em condições subumanas, definhando lentamente , reduzidas ao que um trabalhador humanitário descreveu como “cadáveres ambulantes”. Enquanto isso, a comunidade internacional observa com uma mistura tóxica de indignação retórica e paralisia prática quase completa.

Netanyahu transformou a fome em arma de guerra. E este é um fato pelo qual ele um dia terá que responder em tribunal. Tudo se desenrolou por meio de um processo implacável e gradual. Primeiro, ONGs internacionais foram deliberadamente visadas: da criminalização da UNRWA ao bombardeio de comboios como o do World Central Kitchen, do chef espanhol José Andrés, onde vários trabalhadores, incluindo cidadãos americanos, foram mortos. O passo seguinte foi ainda mais escandaloso: a criação por Israel e os EUA de uma suposta ONG cuja segurança privada letal militariza a distribuição de alimentos. Mil civis já foram mortos a tiros enquanto tentavam obter alimentos. A mensagem de Netanyahu é clara: morram de fome ou morram em filas de fome. O controle total sobre a vida e a morte de civis palestinos em Gaza está nas mãos de seu governo.

Os fatos demonstram que o primeiro-ministro israelense pretende tornar a Faixa de Gaza inabitável. Não se trata apenas de punir o povo palestino, mas também de forçar sua emigração em massa. É um plano de desapropriação e deslocamento coletivo que lembra os episódios mais trágicos do século XX.

Enquanto isso, a retórica da indignação substituiu a ação diplomática de outrora, baseada, é claro, na negociação, mas também na pressão por meio de sanções. Desde 2023, quase todos os atores internacionais se limitaram a expressar sua condenação, enquanto a arquitetura global que deveria garantir o respeito aos direitos humanos entra em colapso.

Na carta assinada na última terça-feira por 25 países, incluindo os principais membros da União Europeia, exigindo o fim da guerra e da “matança desumana de crianças”, a Alemanha esteve notavelmente ausente. Na nova declaração assinada nesta sexta-feira com Londres e Paris para tentar deter a ofensiva israelense em Gaza, Berlim parece ter se libertado de seus próprios fantasmas históricos e finalmente se pronunciou contra um governo, o de Netanyahu, que perdeu todo o fundamento moral e legal. Mesmo assim, tudo até agora permanece puramente no nível da linguagem, e a UE não rompeu o impasse que a impede de sequer rever os termos de seu Acordo de Associação com Israel.

Mais uma prova da impunidade intransigente do primeiro-ministro israelense, protegido pelo apoio cego de Washington, é a reação ao anúncio feito por Emmanuel Macron na quinta-feira de que a França reconhecerá o Estado palestino em setembro. As acusações de conluio com a organização terrorista Hamas, feitas pelo Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, não só são infundadas, como também permitem que Benjamin Netanyahu permaneça no escuro sobre uma estratégia que transformou a tragédia palestina em um fracasso moral da comunidade internacional, uma vergonha coletiva.

(Editorial do El País sobre o holocausto dos palestinos em Gaza)