Falsa ONG mantinha idosos acamados e PCDs em situação de abandono

Um casal foi preso, na última quinta-feira (17/7), por manter idosos em situação de abandono, insalubridade e risco extremo à saúde em uma casa de acolhimento clandestina no Guarujá, litoral de São Paulo.

Entre as vítimas, estavam cadeirantes, acamados e pessoas com deficiência (PCDs). Segundo a polícia, os agentes se depararam com um ambiente degradante: cômodos improvisados com tapumes, camas destruídas, paredes mofadas e ausência total de higiene e estrutura. Nenhum dos idosos recebia acompanhamento médico, receitas ou cuidadores habilitados.

Uma operação da Delegacia Sede do Guarujá com a Delegacia de Defesa da Mulher desmantelou a instituição, que se apresentava como uma ONG, no bairro Balneário Praia de Pernambuco.

Foram presos em flagrante um homem de 44 anos e sua companheira, de 47, por expor a perigo a integridade e a saúde dos idosos, conforme prevê o Estatuto de Idoso. Os dois alegaram desconhecimento das exigências legais, mas não apresentaram qualquer documentação que comprovasse a regularidade da atividade.

Dois acamados foram removidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento médico, outros dois foram levados por familiares e os demais aguardam encaminhamento para entidades assistenciais da Prefeitura de Guarujá. O imóvel foi interditado.