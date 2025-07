Falta de morangos gera fila em Rio Branco após chegada de carregamento; veja vídeo

A movimentação foi intensa na tarde desta sexta-feira (25) em um ponto de distribuição de frutas em Rio Branco. O motivo foi a chegada de um carregamento de morangos, produto que vinha sendo difícil de encontrar na capital nos últimos dias.

A procura excepcional pela fruta tem relação direta com a popularização do doce “Morango do Amor”, que viralizou nas redes sociais e passou a ser o queridinho de confeitarias e empreendedores do ramo de sobremesas. Com o aumento da demanda, os morangos desapareceram rapidamente das prateleiras de mercados e hortifrutis locais.

Nesta sexta, a chegada do chamado “Caminhão do Morango” atraiu dezenas de pessoas, formando uma fila extensa no local. Muitos foram ao ponto de venda assim que souberam do horário previsto para a distribuição. A maioria dos clientes era formada por pequenos comerciantes que dependem da fruta para manter a produção em alta.

Veja o vídeo: