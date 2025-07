Família celebra primeiro mês de vida de bebê vítima de queimaduras em maternidade do Acre

Nesta segunda-feira (21) familiares da pequena Aurora Maria comemoram o primeiro mês de vida da bebê, que sobreviveu a uma série de complicações após sofrer queimaduras enquanto tomava banho em uma maternidade de Cruzeiro do Sul (AC). Internada desde o nascimento, Aurora segue em tratamento no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG), onde foi transferida no fim de junho.

Mesmo diante das dificuldades enfrentadas nos primeiros 30 dias de vida, os pais celebraram a evolução da filha. Em uma publicação nas redes sociais, a mãe, Leidy Mesquita, lembrou os momentos de angústia vividos pela família.

“São 30 dias longe de casa. Entre entubação, convulsão, uma parada cardíaca e tantas outras complicações. Deus se fez presente em cada um desses 30 dias”, escreveu.

A bebê, que sofreu queimaduras de 2º e 3º graus, chegou à unidade de saúde mineira em estado grave. Durante internação chegou a enfrentar uma parada cardíaca que durou 39 minutos. Apesar do quadro crítico, Aurora superou a fase mais delicada do tratamento, saiu da UTI e apresenta sinais de estabilidade.

“Ela é um milagre desde o ventre. O fôlego de vida que um dia faltou foi devolvido, pela graça de Deus. E hoje estamos com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que o Senhor nos ama”, declarou a mãe.