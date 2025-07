Família de Arlindo Cruz desmente rumores sobre estado de saúde do cantor: “Está estável”

“Arlindo segue VIVO! Quanto a matérias com inverdades proferidas, muitas falas são baseadas em trechos que dizem respeito de momentos passados, que estão contidos na sua biografia, O Sambista Perfeito”, explicou.

O relato em questão seria o da esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz, que, na biografia publicada em junho deste ano, disse que o cantor apresentava sinais de que estava deixando de reagir ao tratamento clínico.

“Tivemos momentos lindos dele segurando copo, segurando biscoito… Hoje não temos mais isso do Arlindo. Hoje ele está bem dentro do mundinho dele, do universo dele. Bem distante”, contou.

“Ainda assim, a esposa do sambista também ressaltou que Arlindo segue resistindo à saúde fragilizada: “Ele continua estável, mantendo os sinais vitais todos preservados, tudo equilibrado, bem dentro do padrão desejado e lutando com antibióticos contra uma bactéria resistente. Mas ele está bem, dentro do quadro geral, das possibilidades que ele se encontra”.