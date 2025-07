Família de Bruninho e colegas comemoram entrega da carta a Gusttavo Lima em Cruzeiro do Sul

A quinta-feira (3) foi de comemoração e emoção na Escola São José, em Cruzeiro do Sul. Após o cantor Gusttavo Lima anunciar durante a Expoacre Juruá que vai custear parte do tratamento de Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, colegas, professores e a família do menino celebraram a boa notícia com carinho e gratidão.

Bruninho, como é carinhosamente chamado, é portador de uma mutação genética rara associada ao gene KCNQ5, além de ter autismo severo e epilepsia incontrolável, que provoca crises convulsivas diárias. A cirurgia de estimulação cerebral, indicada para o caso dele, custa cerca de R$ 300 mil. No palco da Expoacre, na noite da última quarta-feira (2), Gusttavo Lima anunciou que vai arcar com R$ 260 mil do valor do procedimento.

Na volta à escola, na tarde desta quinta, Bruninho foi recebido com festa pelos colegas e pela direção da escola. A diretora Rosa Mônica gravou o momento e destacou a importância da solidariedade demonstrada por todos, especialmente por Matheus Oliveira da Silva Nery, colega de sala de Bruno, que escreveu a carta entregue ao cantor sertanejo.

“O embaixador recebeu a gente. Uma maravilha! Ele vai dar o aparelho. Esse é o pai do Bruno, essa é a mãe do Bruno e ele quer agradecer a carta que foi feita por essa sala para entregar para o Gusttavo Lima ontem”, declarou a diretora no vídeo que registrou o reencontro emocionante.

O gesto do cantor comoveu a população local e ganhou repercussão nacional. Para a família, a ajuda significa a possibilidade real de uma nova vida para Bruninho, livre das convulsões que o acompanham todos os dias. A comoção e a corrente de solidariedade que se formou em torno do menino mostram a força da empatia e da esperança.

Veja o vídeo: