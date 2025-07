Família doa fígado de homem que morreu em Goiás para acreano; órgão é transportado pela FAB

A família de um homem que morreu na cidade de Santa Helena, no interior do estado de Goiás, decidiu doar o fígado dele a um acreano que está em tratamento contra hepatite B e delta. A informação foi divulgada pela Agência de Notícias do Acre nesta segunda-feira (21).

O órgão foi trazido de Goiás ao Acre por meio de uma megaoperação com o suporte da Força Aérea Brasileira (FAB), que realizou o transporte até a capital acreana.

“Isso tudo só acontece por causa de uma doação. E a gente reforça: precisamos de mais doadores. Cada ‘sim’ salva uma vida. É isso que mantém esse trabalho vivo”, pontuou o cirurgião hepatologista Leonardo Mota.

O transplante foi realizado na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), na última quinta-feira (17). Esse foi o 104º transplante de fígado realizado no estado.

A Fundhacre é atualmente o único centro habilitado para transplantes de fígado no Acre, sendo referência em todo o Norte do país.

“Fazer o SUS funcionar é fazer com que quem está na fila de um transplante não espere em vão. Esse procedimento acontece porque existe uma corrente de trabalho com políticas públicas sérias, equipe comprometida e famílias que dizem ‘sim’, mesmo diante da dor”, concluiu o secretário de Saúde do Estado (Sesacre), Pedro Pascoal.