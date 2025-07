Família e amigos homenageiam Preta Gil, uma semana após morte

Uma semana após a morte de Preta Gil, familiares e amigos continuam prestando homenagens emocionadas à cantora. Ela faleceu no último domingo (20/7), nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer. O velório aconteceu na sexta-feira (25/7), no Rio de Janeiro, reunindo fãs e pessoas próximas à artista. Após a cerimônia, o corpo da cantora foi cremado.

Flor Gil, sobrinha da cantora, compartilhou neste domingo (27/7) uma foto em que beija a tia e escreveu: “saudade d’ocê”. A jovem também relembrou um dos maiores sucessos da carreira da tia, a música “Sinais de Fogo”, e relacionou o sol que fez no Rio ao “presente” recebido após o dia de tristeza vivido durante a despedida.

Carolina Dieckmann, uma das melhores amigas de Preta, também publicou uma homenagem neste domingo. A atriz citou a saudade que sente e fez referência a um trecho da música da amiga: “Que distância vai guardar nossa saudade?”.

Carolina Dieckmann faz nova homenagem para Preta Gil

No sábado (26), o ator Marcelo Serrado dedicou o final de sua apresentação no teatro à memória da cantora. Já no domingo, ele publicou uma foto ao lado de Preta e escreveu: “Homenagem à minha irmã de coração @pretagil, que está em mim e em todos os fãs dela para sempre.” Assista ao vídeo.

Ju de Paulla, DJ e amiga próxima da cantora, também se pronunciou nas redes. Em um texto comovente, ela agradeceu o carinho recebido nos últimos dias e disse que Preta segue presente em sua trajetória.

“Esse post não tem a ver com a Preta, mas tem, porque hoje tem muito dela em mim. Ela me ensinou muitas coisas, e uma delas é seguir na adversidade. […] A falta vai existir, a saudade vai ser constante, mas o amor por ela estende-se infinito”, escreveu.

A DJ escreveu um texto emocionante para a amiga