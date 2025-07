Família é feita refém e obrigada a fazer live de crime; veja o vídeo

Um criminoso armado fez uma família refém e obrigou uma das vítimas a transmitir a situação ao vivo nas redes sociais, na tarde desta terça-feira (1º de julho), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (PA).

O caso ocorreu por volta das 13h30, na Rua Araguaína, no bairro Curuçambá. O criminoso, que já tinha um mandado de prisão em aberto, foi abordado por policiais, mas fugiu e se refugiou dentro da residência das vítimas. Na casa, havia ao menos cinco pessoas.

Durante o sequestro, o suspeito usou o celular de uma das pessoas mantidas reféns para acompanhar, em tempo real, a repercussão da transmissão. Ele também exigia a presença da imprensa no local.

Imagens gravadas durante a transmissão mostram o criminoso vestindo um colete à prova de balas e apontando uma arma para a cabeça de um homem. Ele também ameaçou uma mulher com a arma. Além do casal, duas crianças e outras pessoas estavam dentro do imóvel.

Mais de 1 hora de negociação

Após cerca de uma hora e meia de negociações, a Polícia Militar do Pará (PMPA) conseguiu convencer o homem a se entregar. Ninguém ficou ferido.

Em nota ao Metrópoles, a Polícia Civil do Pará (PCPA) relatou que tudo ocorreu durante o cumprimento de mandados judiciais no bairro e que equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Divisão de Homicídios (DH) atuaram na ação.

A corporação ainda disse que o criminoso foi levado para a unidade policial e que o caso é investigado pela DH.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.