Família faz vaquinha para cirurgia urgente de criança com dificuldades respiratórias

A pequena Ana Lohana da Silva Rodrigues enfrenta sérias dificuldades respiratórias causadas por complicações nas amígdalas e adenoides. Após avaliação médica, foi indicado com urgência o procedimento de amigdalectomia com adenoidectomia, cirurgia essencial para garantir que a criança possa respirar normalmente e viver a infância com mais saúde e conforto.

De acordo com a família, o valor orçado para cobrir honorários da equipe médica e estrutura hospitalar é de R$ 10.500,00. O custo inclui os serviços do cirurgião, auxiliar, instrumentador e anestesista, além das despesas hospitalares.

Sem condições de arcar com esse montante sozinha, a família iniciou uma vaquinha solidária com o objetivo de arrecadar os recursos necessários o mais rápido possível.

“Qualquer ajuda importa muito. Estamos contando com a solidariedade de todos para que possamos realizar essa cirurgia com urgência”, afirma Ana Cristina, responsável pela campanha.

As doações podem ser feitas via PIX de qualquer valor, utilizando a chave 01754427200, no nome de Ana Cristina.

Além da contribuição financeira, a família também pede que a campanha seja compartilhada ao máximo, ajudando a ampliar o alcance e acelerar o tratamento de Ana Lohana.

