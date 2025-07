Famosa além de “Round 6”, jogadora 222 é cantora consagrada na Coreia

Uma apresentação de Jo Yu-ri em 2024 viralizou na web e surpreendeu internautas com o talento como cantora

A atriz Jo Yu-ri, que interpreta Kim Junhee, a jogadora 222 em “Round 6”, não deixou os seus talentos apenas para a atuação. A jovem de 23 anos impressionou em uma performance da canção “Cruel Summer”, da Taylor Swift, que viralizou na web após a nova temporada da série da Netflix.

Jo Yu-ri ganhou destaque no mundo inteiro com o papel na produção sul-coreana para o streaming, no entanto, a atriz já era bem famosa em seu país. Como cantora, foi integrante do grupo feminino de K-pop “Iz*One”, de 2018 até 2021, onde atuava como uma das vocalistas principais.

Veja as fotos Terceira temporada de Round 6Divulgação / Netflix Terceira temporada de Round 6Divulgação / Netflix Reprodução Instagram @zo__glasss Reprodução Instagram @zo__glasss Protagonista de Round 6Reprodução Terceira e última temporada da série “Round 6” chegará à Netflix em 27 de junhoReprodução Série “Round 6” é uma das mais assistidas da gigante do streamingReprodução: Netflix

Leia Também

Além de “Round-6”, já atuou nos famosos doramas coreanos: “Work Later, Drink Now” (2021) e “Mimicus” (2022), além de alguns realities como o “Idol School” e “Produce 48”, que se tratam de programas de treinamento de atuação e canto onde as vencedores passam a integrar um grupo musical.

No vídeo em que aparece cantando uma música de Taylor Swift, a artista estava se apresentando na KCON, uma convenção para fãs de K-pop realizada em Los Angeles, em junho de 2024.