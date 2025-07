Famoso nas redes, gato do “nariz inchado” tem diagnóstico revelado e segue em tratamento

Há cerca de um ano, um gato laranja com um nariz “peculiar” teve suas imagens compartilhadas em diferentes plataformas nas redes sociais. O felino peludo estava chamando a atenção dos internautas devido ao nariz inchado, que ocupava um grande espaço em seu rosto. A primeira publicação ocorreu no perfil dedicado à organização irlandesa de causa animal Rescue Cats Northern Ireland.

No Facebook, os voluntários contam que o gato foi encontrado abandonado na Floresta de Parkanuar, até que a organização foi acionada para capturá-lo, junto com Boss – outro gato perdido. Barney, o gato do nariz inchado, foi resgatado em maio de 2024. No abrigo, os gatos foram castrados e submetidos a exames de FIV, e Boss positivou para a condição. Boss ainda realizou um exame dentário, mas a causa do nariz inchado de Barney era, até então, desconhecida.

“O Boss e o Barney formaram um vínculo adorável e podem ser encontrados frequentemente aconchegados juntos”, contam em publicação sobre a relação dos dois gatos.

O abrigo passou meses tentando arrecadar fundos para a medicação e exames do gato. Segundo informações divulgadas pela equipe em publicação, o diagnóstico responsável pelo famoso “nariz de palhaço” é uma infecção fúngica causada por Cryptococcus. Apesar do susto, o gato recebeu tratamento para a micose por 7 dias seguidos, além de outras medicações para a condição.

O progresso tem sido lento, mas o nariz de Barney já diminuiu significativamente. A equipe descreve que eles estão administrando antifúngicos para Cryptococcus. “Os medicamentos estão funcionando, pois o nariz dele está diminuindo de tamanho, mas isso pode levar até um ano”.

A organização segue arrecadando fundos para o tratamento das condições de ambos os felinos, na tentativa de continuar cuidando dos animais de estimação da forma adequada – pois apesar do diagnóstico e da melhora progressiva, Barney ainda precisa seguir tomando os medicamentos. “O dinheiro arrecadado ajudará com o custo dos medicamentos e dos cuidados contínuos do Barney”, reforçam em publicação.

Fonte: Metrópoes

Redigido por ContilNet.