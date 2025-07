“Fantástico”: Após perder o filho, Tati Machado dá detalhes do parto e fala sobre culpa

Tati Machado se pronunciou pela primeira vez em rede nacional sobre a perda gestacional pela qual passou. A apresentadora da Globo conversou com Renata Capucci no “Fantástico”, revista eletrônica da emissora, exibida neste domingo (27/7), sobre a morte de Rael, fruto de seu relacionamento com o marido, Bruno Monteiro. O casal descobriu o fim da gestação em maio, na 33ª semana.

No bate-papo, a jornalista confessou conviver com o sentimento de culpa, do qual afirma não conseguir se livrar: “Eu me sinto culpada porque acho que não consegui, não dei conta. Eu passei a gravidez toda com medo, mas fiz tudo. Eu fazia a ultrassonografia toda hora”, acrescentou.

“O luto é a mistura de vários sentimentos. Você sente amor, saudade, raiva. E a raiva bate de um jeito que você chega a se perguntar”, disse Tati, que relembrou a primeira perda gestacional que enfrentou em 2019. Na ocasião, a gestação ainda estava em fase inicial.

O dia da descoberta

Na mesma entrevista, ela relembrou quando descobriu a interrupção natural da gravidez. Segundo a comunicadora, os dias anteriores já foram marcados por apreensão, pois ela havia notado uma redução na movimentação de Rael. O casal chegou a realizar um teste auricular em casa, que teria apontado um som que os tranquilizou. No entanto, no início de maio, em meio à rotina normal de trabalho na emissora, ela se deparou com a notícia do aborto espontâneo de Micheli Machado.

A informação reacendeu o alerta e Tati decidiu procurar os médicos: “Logo que fez o ultrassom, meu mundo parou”, relembrou, enquanto o marido acrescentou: “Aquele silêncio ensurdecedor já tomou conta”. A apresentadora revelou que chegou a temer pela própria vida.

O parto

Logo após a descoberta, Machado foi encaminhada para o parto: “E vou ser muito sincera, foi um dia muito importante. O parto do Rael foi um parto lindo, mesmo com toda a tristeza que existia ali. Rael nasceu às 8h45 do dia 13 de maio”. Bruno continuou: “Quando a gente o conheceu, também foi o momento de despedida. E foi incrível conhecer o amor da minha vida e me reconhecer. Ele parecia muito comigo”. A contratada da Globo finalizou: “A gente encontrou a beleza daquele momento. A gente ama nosso filho acima de qualquer coisa”. No bate-papo televisionado, acrescentou não haver nada da medicina que explique o ocorrido. O casal realizou autópsia e exames genéticos, mas nada foi detectado.