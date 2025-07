Farofa gourmet com selo de Cruzeiro do Sul ganha destaque nacional com apoio da Embrapa e Sebrae

A tradicional farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul, reconhecida nacionalmente pelo seu sabor único e pela qualidade artesanal, tem ganhado novas versões que combinam inovação e identidade regional. Uma delas é a farofa gourmetizada desenvolvida pela cooperativa Juruá Alimentos, presidida por Adalto Messias de Paula.

A iniciativa une saberes da floresta, tecnologia da Embrapa e suporte estratégico do Sebrae para valorizar ainda mais o produto que carrega o selo de indicação geográfica da região.

“Hoje eu sou presidente da Juruá Alimentos, que é uma filial da Central Juruá, detentora do selo de indicação geográfica da farinha de Cruzeiro do Sul. Em 2023, criamos uma farofa diferenciada, trabalhada em parceria com a Embrapa. Ela agrega valor à nossa farinha e oferece um sabor marcante, já pronta para o consumo”, explica Adalto.

A farofa tem conquistado espaço e paladar com dois sabores distintos: apimentada, voltada especialmente para quem aprecia um bom churrasco, e gengibre com manjericão, que tem se tornado a preferida do público. “No início, algumas pessoas ficam receosas por causa do gengibre, por ser associado a chás, mas quando provam, percebem o sabor diferenciado e acabam preferindo essa versão”, conta o presidente da cooperativa.

O desenvolvimento da receita começou a partir de um edital da Embrapa em 2022. A proposta inicial era produzir uma farinha temperada, mas o grupo percebeu que a farofa teria maior aceitação comercial. “A Embrapa já tinha uma receita-base com gengibre, e nós adaptamos ao nosso contexto. Hoje temos uma formulação exclusiva e de grande potencial no mercado”, detalha Adalto.

Além da pesquisa e inovação, o trabalho também ganhou projeção graças ao apoio do Sebrae, que tem sido um parceiro fundamental na expansão do alcance da marca. “O Sebrae nos coloca em uma vitrine para o Brasil inteiro. Recentemente participamos de uma feira em Macapá, onde apresentamos nossos produtos para pessoas de todo o país. O sucesso foi enorme”, destaca.

A expectativa agora é expandir a produção e comercialização da farofa gourmet para todo o território nacional. Para isso, a cooperativa já se prepara para montar agroindústrias locais, com foco na qualidade, identidade regional e geração de renda para o Vale do Juruá. “Com a capacitação e orientação do Sebrae, estamos aprendendo a melhor forma de empreender e agregar valor ao que já é nosso. Nossa farinha, agora em forma de farofa, está pronta para conquistar o Brasil”, conclui Adalto.

